Допінговий скандал в Україні: Під загрозою санкцій

08 ноября 2021, 09:30

За три місяці до зимових Олімпійських ігор Україна потрапила в допінговий скандал. Наприкінці жовтня Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) оприлюднила попередні результати розслідування, які вказують на те, що Національний антидопінговий центр України (НАДЦ) багато років порушував правила – наперед повідомляв спортсменів про допінг-проби. Остаточного вердикту WADA поки що нема, але на Україну може чекати перевірка на відповідність антидопінговому кодексу агенції та санкції. DW з'ясовувала, якими можуть бути наслідки для країни та чи існує ризик, що на наступній Олімпіаді українські спортсмени виступатимуть без національного прапора.

26 жовтня WADA опублікувала результати дворічного розслідування під назвою "Операція Геркулес". Агенція встановила, що з 2012 року НАДЦ попереджав спортсменів про допінг-тести та проводив завчасний забір їхніх зразків в офісах центру. Виявлені факти – грубе порушення антидопінгового кодексу, адже тестування спортсменів на допінг має відбуватися без попередження.

"У рамках "Операції Геркулес" є переконливі та підтверджені докази того, що НАДЦ був залучений до практики телефонувати спортсменам чи контактувати з ними через їхніх тренерів, щоб попросити їх з'явитися в НАДЦ на наступний день для тестування", - повідомив директор департаменту розвідки та розслідувань WADA Гюнтер Янгер. За його словами, наявні дані свідчать про те, що НАДЦ "часто вдається до цієї практики перед важливими міжнародними змаганнями і були випадки, коли вся національна команда була присутня в НАДЦ, чекаючи на тестування".

Крім того, за даними WADA, перед Олімпійськими іграми-2020 в Токіо НАДЦ умисно надав щонайменше шість зразків біоматеріалу спортсменів під час змагань, вказавши, що вони були взяті поза змаганнями. Як зазначив Янгер, дані розслідування вказують, що це було зроблено для того, аби зразки пройшли мінімальну кількість тестів. WADA виявила також потенційні докази обігу еритропоетину – препарату для лікування нирок, який незаконно використовується як допінг, – організованого представником Федерації легкої атлетики України.

Жодних імен фігурантів розслідування WADA поки що не називає. Проте вже 27 жовтня у відставку подали директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек. Повідомляючи про цю відставку, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт наголосив, що міністерство нікому не дозволить порушувати антидопінгові правила, а "реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою".

Уже відбулося засідання підрозділу WADA, відповідального за розслідування агенції, на якому були коротко озвучені основні аспекти "Операції Геркулес". Фінальне рішення прийматиметься 24-25 листопада на засіданні виконавчого комітету і ради засновників WADA у Парижі, розповів DW екс-міністр молоді та спорту України, член ради засновників WADA Ігор Жданов. "Уже на засіданні виконавчого комітету буде прийняте рішення про те, чи буде проводитись спеціальне розслідування WADA щодо відповідності України вимогам антидопінгового кодексу. Якщо таке розслідування буде ініційоване, то це матиме дуже неприємні наслідки для України", – каже він.За словами Жданова, поки що така перевірка не розпочата й Україна ще має шанси її уникнути. Але для цього українська влада має продемонструвати готовність вести діалог і слідувати вимогам антидопінгового кодексу. "Якщо вона зустрінеться з керівництвом WADA, пояснить ситуацію, надасть план заходів з виправлення ситуації, який буде погоджений WADA, то, можливо, початку такого розслідування не буде. Але я мало в це вірю, і, швидше за все, буде прийняте рішення про початок процесу щодо статусу відповідності України антидопінговому кодексу", – каже Жданов.

За кілька днів після опублікованих результатів розслідування українські ЗМІ поширили заяву президента WADA Вітольда Баньки, яку він нібито зробив російському спортивному ресурсу. В ній Банька заявив, що "Україні буде запропоновано коригувальні заходи". Якщо вони не будуть виконані, на НАДЦ чекатимуть "серйозні наслідки". В прес-службі WADA на запит DW цю заяву не спростували, але й не підтвердили. Проте, за словами Жданова, агенція справді часто практикує такий варіант роботи. Щодо України це може бути вимога слідувати антидопінговому кодексу, посилити незалежність НАДЦ, створити незалежну наглядову раду центру й ухвалити законопроект про антидопінгову діяльність.

Цей законопроект передбачає приведення українського законодавства у відповідність до Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті, створення умов для дотримання Україною вимог WADA та забезпечення умов для акредитації лабораторії антидопінгового контролю агенцією. В першому читанні його Верховна Рада схвалила ще влітку 2021 року. Розгляд у другому читанні запланований на найближчий час, повідомив DW народний депутат від "Слуги народу", перший заступник комітету з питань молоді і спорту і олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк. За словами нардепа, внесення законопроекту в порядок денний не пов'язане зі скандалом з порушенням антидопінгових правил НАДЦ, але може стати відповіддю України на нього. "Ми зацікавлені в тому, щоб його прийняти, - зазначає Беленюк. - Для нас це буде проект нашої реакції на ту інформацію, яка зараз на слуху в ЗМІ стосовно розслідувань".

Однак, як вважає Жданов, з деякими аспектами, які містить законопроект, WADA може й не погодитись. На його думку, після цього скандалу WADA навряд чи погодиться в найближчі роки акредитувати українську антидопінгову лабораторію.

Проте справді серйозні наслідки можуть чекати Україну у випадку, якщо WADA все ж визнає, що НАДЦ не відповідає антидопінговому кодексу агенції та надасть їй non-compliance status. У такому випадку Україні загрожуватимуть різні обмеження: на території країни не проводитимуться міжнародні змагання, результати спортсменів можуть не визнаватися на міжнародній арені, а їх самих можуть позбавити права виступати на змаганнях під державним прапором і з державним гімном. На думку Жданова, останній варіант – це найсерйозніша санкція. Проте, він упевнений, що зимових Олімпійських ігор у Пекіні це не торкнеться. Навіть за найгіршого варіанту розвитку подій вся процедура покарання України вимагає тривалого проміжку часу, пояснив Жданов.

"Українські спортсмени готуються до змагань, будемо за ними спостерігати і підтримувати. Поки що я не бачу підстав їм перейматися з цього приводу. Головне – гарно підготуватися для того, щоб всі вони були в необхідній кондиції та показали високий результат", - погоджується й Беленюк.

Проте, як зазначає Жданов, якщо Україна все ж отримає non-compliance status і відповідні санкції, то вже на наступних літніх Олімпійських іграх її спортсмени ризикують виступати під нейтральним прапором.

Джерело: Українська служба DW