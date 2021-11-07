Саакашвілі прокоментував відео, де він їсть під час голодування у в'язниці

08 ноября 2021, 10:00

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі пояснив відео, на якому він їсть під час оголошеного ним голодування у в'язниці в Руставі. Відео опубліковано Мін'юстом Грузії.

На кадрах Саакашвілі перебуває у медичному кабінеті. За його словами, у в'язниці дозволяється вживати їжу тільки в камерах, а в лікарському кабінеті дозволено вживати ліки у "різних формах" – таблеток чи рідини.

"Ніхто не ходить до медичного кабінету їсти. Відеокамери офіційно встановлені у медичному кабінеті не для публікації, а для безпеки. Звичайно, я знав, що вони пишуть… це робить ці відео смішними", - написав політик у Facebook.

Він зазначив, що не порушував норм голодування, і те, що він отримував на прийомі у лікаря, "не є харчуванням".

"Зараз моя ситуація погіршується з кожним днем ​​і, ймовірно, все розвиватиметься ще швидшими темпами. Проте моя віра, віра у перемогу та свободу незмінні", - резюмував Саакашвілі.