Пекін занесло снігом

У столиці Китаї в Пекіні випав перший сніг. Потужний снігопад розпочався у ніч на неділю, 7 листопада, повідомляє агентство Синьхуа.
Снігопад тривав і в неділю, що збіглося з початком сезону Лідун (Становлення зими) – одного з 24 сезонів традиційного аграрного календаря, зазначає видання.
Снігопад накрив автономний район Внутрішня Монголія, провінції Шаньсі, Хебей, північному сході Китаю - провінції Ляонін і Цзилінь, Східному Китаї - провінцію Шаньдун, а Центральному Китаї - Хенань.
У низці місць випало до 300 мм снігу.
Температура знизилася до трьох градусів морозу. Мешканцям порекомендували без потреби не виходити з дому.