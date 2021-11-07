Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
08 ноября 2021, 10:30

Пекін занесло снігом

У столиці Китаї в Пекіні випав перший сніг. Потужний снігопад розпочався у ніч на неділю, 7 листопада, повідомляє агентство Синьхуа.

Снігопад тривав і в неділю, що збіглося з початком сезону Лідун (Становлення зими) – одного з 24 сезонів традиційного аграрного календаря, зазначає видання.

Снігопад накрив автономний район Внутрішня Монголія, провінції Шаньсі, Хебей, північному сході Китаю - провінції Ляонін і Цзилінь, Східному Китаї - провінцію Шаньдун, а Центральному Китаї - Хенань.

У низці місць випало до 300 мм снігу.

Температура знизилася до трьох градусів морозу. Мешканцям порекомендували без потреби не виходити з дому.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: