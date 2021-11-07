Пекін занесло снігом

08 ноября 2021, 10:30

У столиці Китаї в Пекіні випав перший сніг. Потужний снігопад розпочався у ніч на неділю, 7 листопада, повідомляє агентство Синьхуа.

Снігопад тривав і в неділю, що збіглося з початком сезону Лідун (Становлення зими) – одного з 24 сезонів традиційного аграрного календаря, зазначає видання.

Снігопад накрив автономний район Внутрішня Монголія, провінції Шаньсі, Хебей, північному сході Китаю - провінції Ляонін і Цзилінь, Східному Китаї - провінцію Шаньдун, а Центральному Китаї - Хенань.

У низці місць випало до 300 мм снігу.

Температура знизилася до трьох градусів морозу. Мешканцям порекомендували без потреби не виходити з дому.