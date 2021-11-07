За добу вакциновано понад 85 тисяч українців

08 ноября 2021, 11:00

В Україні минулої доби, 7 листопада, вакцинували 85 083 особи. Усього за перший тиждень листопада зроблено понад 1,6 мільйона щеплень від коронавірусу. Про це повідомляє МОЗ.

Зазначається, що одну дозу за добу отримали 51 603 особи, повністю імунізовано - 33 480 осіб.

З початку кампанії вакцинації в Україні щеплено 11 406 284 особи, з них отримали одну дозу - 11 406 282 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози - 7 938 053 ​​особи (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

Загалом у країні проведено 19 344 335 щеплень.