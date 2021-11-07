На Донбасі загинув військовий, ще двоє поранені

08 ноября 2021, 11:30

Минулої доби на Донбасі в результаті обстрілів загинув один військовослужбовець, ще двоє поранені. Про це повідомляється в ранковому зведенні прес-центру штабу ООС.

"Минулої доби, 7 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що біля Павлополя ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів. У районі Гнутового стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотного літального апарату було зроблено скидання пострілів ВОГ-17. Позиції українських військових біля Новозванівки, Причепилівки, Болотенного та Гранітного потрапили під обстріл із мінометів калібру 120 мм.

У бік Луганського противник відкривав вогонь із підствольних гранатометів. Біля Новолуганського ворог двічі обстріляв українські позиції зі стрілецької зброї. Недалеко від Нижньотеплого та Пісків було здійснено обстріл зі станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Золотого-4 вели вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.