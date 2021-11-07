Рада розширила можливості кредитування аграріїв

08 ноября 2021, 12:00

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №3205-2 «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві».

Законопроект визначає правовий статус та засади діяльності Фонду часткового гарантування – завдяки йому фермери, які обробляють до 500 га, матимуть гарантію від держави для отримання кредитів у фінустановах.

За задумом авторів законопроєкту, створення Фонду покращить доступ суб’єктів господарювання, що займаються первинним виробництвом сільгосппродукції, до кредитних ресурсів, сприятиме розширенню виробництва, поліпшенню фінансового стану таких підприємств та підвищенню їхньої конкурентоспроможності.

Фонд надаватиме гарантії в обсязі до 50% непогашеної суми основного боргу та гарантії на строк дії кредитного договору, але не більше 10 років. Обсяг наданих непокритих гарантій не може перевищувати більше ніж у 4 рази розмір регулятивного капіталу Фонду.

Учасниками Фонду, крім держави, можуть бути міжнародні фінансові організації та інші юридичні особи. Він матиме статус фінустанови та отримає відповідну ліцензію.

Фонд гарантування пропонуватиме портфельні гарантії, які банки використовуватимуть як частину основної застави.

«Ринок землі потребує доступні й прозорі механізми фінансування для агровиробників. Адже без цього неможлива повноцінна конкуренція на ринку. Відтепер малі та середні аграрії зможуть ефективніше залучати необхідні кредитні ресурси та успішніше розвивати свої фермерські господарства, – зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко. – Фонди такого формату існують у багатьох країнах світу, де вони засвідчили свою ефективність та універсальність».