Біткоїн вперше перевищив $67 тисяч

09 ноября 2021, 11:30

Вартість біткоїна перевищила 67 тис. доларів та встановила новий максимум. Це у вівторок, 9 листопада, випливає із даних торгів біржі Binance.

Попередній рекорд, встановлений 20 жовтня, становив рівно 67 тисяч доларів, до цього максимальна позначка перебувала на рівні 64,85 тисяч доларів.

У свою чергу аналітики JPMorgan вважають, що справедлива вартість біткоїна становить 35 тис. доларів. Вони порівняли першу криптовалюту із золотом і наголосили, що волатильність ціни цифрового активу в чотири рази вища, ніж у дорогоцінного металу. Якщо коливання курсу біткоїна знизяться вдвічі, то ціль у 73 тис. доларів можна буде назвати обґрунтованою, вважають експерти.

Bitcoin - це перша і флагманська криптовалюта - тобто цифрові гроші, які працюють без регулятора (наприклад, центрального банку) та в принципі без державної участі. На чолі біткоїна немає будь-якої людини чи організації, які несли б відповідальність за валюту.