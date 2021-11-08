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Вторник, 9 ноября 2021
17:30
У Польщі заарештували українського хакера, який вимагав в Apple $50 млн
17:00
У Туреччині стався землетрус і впав метеорит
16:00
Міністр енергетики доповів про підготовку до опалювального сезону
15:30
За минулу добу на Луганщині зафіксовано 530 нових випадків COVID-19. В Україні від ускладнень померло ще 833 хворих, у Луганській області – 36
15:00
Всеукраїнські змагання з рок-н-ролу у Сєвєродонецьку
14:30
У Гатному перепоховали десять воїнів Другої світової
14:00
Війна за кіоск з тимчасовою мировою угодою у Сєвєродонецьку
13:30
СБУ заблокувала фейкові нарахування соцвиплат мешканцям ОРДЛО
13:00
До червоної зони карантину включать 18-й регіонів
12:30
У Росії школярі навчатимуться дистанційно через... вовків
12:00
Ляшко назвав умову масової вакцинації підлітків
11:30
Біткоїн вперше перевищив $67 тисяч
11:00
Україна отримає 1,5 млн доз вакцини Pfizer - Ляшко
10:30
У Запоріжжі центри вакцинації відкрили при церквах
10:00
Доба в ООС: п'ять обстрілів, втрат немає
09:30
Ляшко розповів, коли медиків включать до списку обов'язкової вакцинації
09:00
У МОЗ пояснили, як працюватиме COVID-амністія
Понедельник, 8 ноября 2021
18:00
Військові об'єкти РФ залишаться в Білорусі ще на 25 років
17:30
На Банковій помітили стабілізацію із COVID-19
17:00
Кабмін звільнив чотирьох заступників Любченка
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Региональные
09 ноября 2021, 14:00
Війна за кіоск з тимчасовою мировою угодою у Сєвєродонецьку
Подробиці в сюжеті.
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