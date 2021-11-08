За минулу добу на Луганщині зафіксовано 530 нових випадків COVID-19. В Україні від ускладнень померло ще 833 хворих, у Луганській області – 36

09 ноября 2021, 15:30

Географія виявлених захворювань:

Лисичанськ – 63, Рубіжне – 60, Сєвєродонецьк – 130, Біловодщина – 23, Білокуракінщина – 14, Кремінщина – 27, Марківщина – 14, Міловщина – 20, Новоайдарщина – 11, Новопсковщина – 20, Попаснянщина – 42, Сватівщина – 42, Станиця Луганська – сім, Старобільщина – 31, Троїцьк – 26.

За весь час досліджень в області діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений у 52 069 випадках.

Одужали – 37 867 (за останню добу – 120), лікуються – 12 495 (876 – стаціонарно, 11 619 – амбулаторно).

Слід зазначити, що за час поширення цього вірусу в області захворіло 3 116 дітей віком до 17 років. З них одужали – 2 345.

Рівень захворюваності в області на 100 тисяч населення дорівнює 947 (при пороговому рівні – 75), рівень госпіталізації – 71,7 (при пороговому рівні – 60).

Унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 93-річна жінка та 63-, 68-річні чоловіки з Лисичанська; 77-річна жінка та 65-, 70-, 73-, 74-річні чоловіки з Рубіжного; 51-, 66-, 67-, 69-, 70-, 71-, 84-річні жінки та 57-, 59-, 61-, 67-, 79-річні чоловіки із Сєвєродонецька; 65-, 70-річні жінки та 73-річний чоловік з Кремінщини; 52-, 78-, 80-річні чоловіки з Марківщини; 56-, 65-річні жінки з Міловщини; 65-річна жінка з Новоайдарщини; 75-річний чоловік з Новопсковщини; 60-річна жінка та 67-, 73-річні чоловіки з Попасянщини; 70-річний чоловік із Станиці Луганської; 47-, 70-річні чоловіки із Старобільщини.

Усього з початку пандемії на Луганщині від цієї хвороби померло 1 707 людей.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 9 листопада (09:00) в Україні за весь час пандемії підтверджено 3 107 489 випадків COVID-19, із них 73 390 летальних, 2 537 565 осіб одужали. Загалом проведено 14 930 139 тестувань методом ПЛР. За добу зафіксовано 18 988 нових випадків; летальних – 833; здійснено 127 461 тестування; одужало 16 609 осіб.