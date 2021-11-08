СБУ заблокувала фейкові нарахування соцвиплат мешканцям ОРДЛО

09 ноября 2021, 13:30

Служба безпеки України заблокувала незаконний механізм оформлення соціальних виплат мешканцям ОРДЛО, у тому числі на померлих осіб.

За даними слідства, організував оборудку мешканець Костянтинівки, колишній працівник правоохоронних органів. Організатори «схеми» встигли завдати державі мільйонних збитків.

Зловмисник підробляв необхідні документи на ім’я мешканців тимчасово окупованих територій і віддавав їх в органи соцзахисту. Там його спільники «сприяли прийому» паперів, - навіть без фізичної присутності осіб, на яких оформлялися виплати.

Незаконно нараховані виплати надходили на банківські рахунки зловмисників. Щомісяця вони привласнювали у середньому 400 тис. грн. Протиправна схема діяла понад рік.

Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями фактичного мешкання учасників угруповання та у приміщеннях трьох держструктур. У ході обшуків вилучено:

🔹 велику кількість підробленої та офіційної документації;

🔹 електронні носії інформації; мобільні телефони; жорсткі диски та персональні комп’ютери з доказами протиправної діяльності;

🔹 банківські картки, за якими здійснювалися виплати та записи із «чорною» бухгалтерією.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам оборудки за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для виявлення усіх причетних до оборудки осіб.

Перевіряється інформація щодо фінансування незаконних збройних формувань через цю протиправну схему.

Викриття протиправної схеми здійснювали співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно із слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.