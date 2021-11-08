У Туреччині стався землетрус і впав метеорит

09 ноября 2021, 17:00

Центральну частину Туреччини сколихнув землетрус магнітудою 5,1 за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Yeni Safak у вівторок, 9 листопада.

Землетрус відчувався в районі Мерам у провінції Конья. Він стався на глибині 6,82 км від поверхні. Губернатор провінції заявив, що повідомлень про жертви не надходило, але було пошкоджено три закинуті будівлі.

"Наразі нічого несприятливого не виявлено. Ми продовжуємо моніторинг. За розвитком подій стежитимуть і громадськість буде поінформована", - сказано в заяві

При цьому напередодні увечері мешканці міст по всій Туреччині спостерігали падіння невідомого яскравого об'єкта, пише Укрінформ.

"В Анкарі, близько 18.25, у небі з'явився великий яскравий кулястий об'єкт, який досить стрімко спустився до землі. Після падіння в небі залишився слід, який згодом зник. Спостерігали це явище в районі Чанкая", - пише агентство.

Також падіння об'єкта спостерігалося в інших районах Анкари, а також у Стамбулі, Конії, Ізмірі, Сакар'ї, Анталії, Ескішехірі, Денізлі та Нігді. Очевидці писали про це у соцмережах та викладали відео з камер спостереження, припускаючи, що це був метеорит.

У свою чергу жителі Конії заявили, що після падіння відчули поштовх, схожий на землетрус.