У Польщі заарештували українського хакера, який вимагав в Apple $50 млн

09 ноября 2021, 17:30

У Польщі заарештували українського хакера Ярослава Васінського, обвинуваченого у здирстві 50 мільйонів доларів в Apple. Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

Зазначається, що Васінський належав до групи REvil, яка брала участь у мережевих атаках на підприємства та державні установи у США. У квітні злочинне угруповання атакувало постачальника Apple Quanta Computer і вкрало схеми дизайну 14-дюймового MacBook Pro. Васінський та його спільники вимагали від Apple викуп у розмірі 50 мільйонів доларів. REvil виклала вимогу про викуп на своєму сайті, проте через кілька днів група видалила повідомлення.

Васінського також підозрюють в участі у липневій атаці на виробника софту Kaseya.

Разом із хакером взяли під варту, але згодом відпустили його колегу Євгена Поляніна. У нього вилучили 6,1 мільйона доларів.

Обох підозрюваних звинуватили у змові з метою шахрайства. Ярослава Васінського планують екстрадувати до США.