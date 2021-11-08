Ляшко розповів, коли медиків включать до списку обов'язкової вакцинації

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що медичних працівників також включать до списку професій, для яких є обов'язковою вакцинація від COVID-19. Але при цьому він зазначив, що, мабуть, це зроблять не зараз, а на наступних етапах розширення списку. Про це у понеділок, 8 листопада, він заявив в ефірі ток-шоу Свобода слова на ICTV.
"Бувають такі лікарні, де два анестезіологи. Їх два. Усунути їх від роботи, і відділення зупиняється. Тому ми провели аналіз та розуміємо, де зараз невакциновані медпрацівники. На наступних етапах розширення переліку професій для обов'язкової вакцинації - там з'явиться і медичний працівник", - заявив міністр.
Водночас Ляшко зазначив, що до списку мають намір внести низку нових професій для обов'язкової вакцинації.
Пропонується доповнити перелік працівниками:
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
установ та закладів, що надають соціальні послуги
установ захисту прав дітей, реабілітаційних установ;
підприємств, установ та організацій, що включені до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року №83.