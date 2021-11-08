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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
09 ноября 2021, 11:00

Україна отримає 1,5 млн доз вакцини Pfizer - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що цього тижня Україна отримає нові дози протикоронавірусної вакцини Pfizer. Він заявив, що прерарати надійдуть до України двома партіями. Про це глава МОЗ заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"На тижні ми чекаємо у вівторок-середу ще один мільйон доз вакцини Pfizer. І до кінця тижня буде ще півтора мільйона доз Pfizer", - заявив міністр.

Прогнозуючи смертність від коронавірусної інфекції в Україні, міністр зазначив, що "ще реєструватимуться високі цифри".

"Смертність нас ще наздоганятиме за кількістю випадків - це загальносвітова тенденція, коли відбувається стабілізація з випадками, але за смертністю ще реєструватимуться високі цифри", - сказав він.

За словами Ляшка, це відбувається тому, що до статистики летальності потрапляють не лише випадки, що сталися внаслідок хвороби COVID-19, а й усі випадки – інфаркти, інсульти у інфікованих ковідом.

"Причину смертності встановлюють пізніше, оскільки відбувається розтин, проводять патологоанатомічну експертизу і після цього встановлюють причини смерті", - сказав Ляшко.

Міністр розповів, що з понад 27 тисяч хворих лише 4% людей, які були вакциновані принаймні однією дозою вакцини.

"Коли ми подивимося на госпіталізацію, то госпіталізується 95-97% людей, які не вакциновані", - додав він.

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