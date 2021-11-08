Україна отримає 1,5 млн доз вакцини Pfizer - Ляшко

09 ноября 2021, 11:00

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що цього тижня Україна отримає нові дози протикоронавірусної вакцини Pfizer. Він заявив, що прерарати надійдуть до України двома партіями. Про це глава МОЗ заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"На тижні ми чекаємо у вівторок-середу ще один мільйон доз вакцини Pfizer. І до кінця тижня буде ще півтора мільйона доз Pfizer", - заявив міністр.

Прогнозуючи смертність від коронавірусної інфекції в Україні, міністр зазначив, що "ще реєструватимуться високі цифри".

"Смертність нас ще наздоганятиме за кількістю випадків - це загальносвітова тенденція, коли відбувається стабілізація з випадками, але за смертністю ще реєструватимуться високі цифри", - сказав він.

За словами Ляшка, це відбувається тому, що до статистики летальності потрапляють не лише випадки, що сталися внаслідок хвороби COVID-19, а й усі випадки – інфаркти, інсульти у інфікованих ковідом.

"Причину смертності встановлюють пізніше, оскільки відбувається розтин, проводять патологоанатомічну експертизу і після цього встановлюють причини смерті", - сказав Ляшко.

Міністр розповів, що з понад 27 тисяч хворих лише 4% людей, які були вакциновані принаймні однією дозою вакцини.

"Коли ми подивимося на госпіталізацію, то госпіталізується 95-97% людей, які не вакциновані", - додав він.