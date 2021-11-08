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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
09 ноября 2021, 10:30

У Запоріжжі центри вакцинації відкрили при церквах

У Запоріжжі почали працювати два нові пункти вакцинації від коронавірусної інфекції. Нові пункти щеплення відкрили у храмах. Про це у понеділок, 8 листопада, повідомляє прес-служба Запорізької міської ради.

Час роботи пунктів вакцинації в церквах обмежений неділею.

Щеплення можна буде отримати у Свято-Покровському соборі (пр. Соборний, 37). Пункт вакцинації там працюватиме з 8:00 до 13:00.

Також вакцинуватися від коронавірусу можна буде у Соборі Святої Трійці (вул. Культурна, 101а) у Космічному мікрорайоні. Пункт щеплення працюватиме з 9:00 до 16:00.

Також у міськраді зазначили, що планується відкриття ще одного центру масової вакцинації у Шевченківському районі. Він може запрацювати цього тижня в одному з торгових центрів.

На Луганщині подібного досвіду немає.

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