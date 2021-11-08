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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Происшествия
09 ноября 2021, 10:00

Доба в ООС: п'ять обстрілів, втрат немає

На Донбасі минулої доби, 8 листопада, з боку ворожих військ зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Один раз було застосовано заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Зазначається, що біля Водяного ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

Біля Новолуганського противник обстріляв позиції українських військових із автоматичних станкових гранатометів.

У районі населених пунктів Павлопіль та Луганське було здійснено обстріл із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Шумів ворожі війська вели вогонь із великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку, 9 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку ворожих військ не зафіксовано.

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