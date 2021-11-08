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Общественное мнение
Общество
09 ноября 2021, 12:00

Ляшко назвав умову масової вакцинації підлітків

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко вважає, що говорити про масову вакцинацію підлітків від COVID-19 в Україні поки що зарано. Про це в понеділок, 8 листопада, він сказав в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

Ляшко розповів, що в Україні поки що лише 35% дорослого населення вакциновано принаймні однією дозою.

При цьому міністр додав, що Київ перебуває у лідерах – 57% вакцинованих.

За його словами, якщо буде вакциновано понад 50%, а бажано – 70% дорослого населення, то "тоді ми повернемося до питання масової вакцинації підлітків".

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