У Росії школярі навчатимуться дистанційно через... вовків

09 ноября 2021, 12:30

У Росії в селищі Зеленоборськ у Радянському районі Ханти-Мансійського автономного округу (ХМАО) батьки учнів середньої школи попросили перевести їхніх дітей на дистанційне навчання через нашестя вовків на населений пункт. Про це у понеділок, 8 листопада, повідомляє портал Новости Югры з посиланням на директора навчального закладу Ольгу Калугіну.

Директор сказала, що ситуація небезпечна і, що вона вже інформувала про свої побоювання управління освіти та голову селища.

"Я бачу сліди діяльності вовків постійно, біля будинку ходять. До заяв батьків ставимося з розумінням, головне для нас – безпека дітей", - сказала вона.

За словами місцевих, вовки з'явилися у населеному пункті у середині грудня минулого року. Тоді ж люди звернулися до влади, але в адміністрації, за їхніми словами, не вирішили цієї проблеми.

Цього ж року хижаки повернулися у серпні та почали тягнути з ланцюгів собак.

У свою чергу, у департаменті надрокористування та природних ресурсів регіону заявили, що знають про ситуацію, що склалася.

"Думаю, буде підписано наказ про регулювання чисельності вовків, розподілено кілька ліцензій на відстріл. Сподіваюся, ми зможемо зробити все, щоб заспокоїти мешканців", - сказала консультант відділу департаменту Людмила Губатих.