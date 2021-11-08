До червоної зони карантину включать 18-й регіонів

09 ноября 2021, 13:00

МОЗ має намір запропонувати перевести Черкаську область у червону зону карантину, повідомив у вівторок, 9 листопада, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Наразі 17 регіонів перебувають на червоному рівні епідемічної небезпеки. Ми вже зробили подання в Кабінет Міністрів України про скликання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкаської (вісімнадцятої) області до червоного рівня епідемічної небезпеки", - сказав він.

За його словами, у зоні ризику також знаходяться Вінницька і Харківська області.

Крім того, міністр повідомив, що на сьогодні для хворих на коронавірус виділено 76 491 ліжко-місце, з них зайнято 51 926. На реанімаційних ліжках знаходяться 3 649 тяжкохворих.

Водночас Ляшко заявив, що з'явилися перші позитивні ознаки стабілізації кількості пацієнтів.

"В Україні з'явилися перші позитивні ознаки стабілізації кількості ковідних пацієнтів, проте ризик продовження зростання все ще високий", - сказав він.

Міністр пояснив, що смертність є відкладеним показником і може продовжувати зростати два-три тижні після стабілізації захворюваності.