10 ноября 2021, 09:30 За добу вакциновано понад 267 тисяч українців В Україні за минулу добу, 9 листопада, вакциновано від коронавірусу 267 401 особу. Першу дозу вакцини отримали 150 663 особи, другу дозу - 116 738 осіб. Про це повідомляє прес-служба МОЗ. Зазначається, що за останню добу вакцинували трьома препаратами: Comirnaty (Pfizer) - 126 137, CoronoVac - 117 036, AstraZeneca - 24 228. Усього з початку кампанії вакцинації зроблено 19 852 176 щеплень, щеплено 11 697 386 осіб. Нагадаємо, в Україні станом на 9 листопада повний курс щеплень проти коронавірусу пройшли понад 8 мільйонів людей. Твитнуть Загрузка... Загрузка...