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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
10 ноября 2021, 09:30

За добу вакциновано понад 267 тисяч українців

В Україні за минулу добу, 9 листопада, вакциновано від коронавірусу 267 401 особу. Першу дозу вакцини отримали 150 663 особи, другу дозу - 116 738 осіб. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зазначається, що за останню добу вакцинували трьома препаратами: Comirnaty (Pfizer) - 126 137, CoronoVac - 117 036, AstraZeneca - 24 228.

Усього з початку кампанії вакцинації зроблено 19 852 176 щеплень, щеплено 11 697 386 осіб.

Нагадаємо, в Україні станом на 9 листопада повний курс щеплень проти коронавірусу пройшли понад 8 мільйонів людей.

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