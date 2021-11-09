Кошеня з чотирма вухами знайшло будинок у Туреччині

10 ноября 2021, 14:30

Кіт з чотирма вухами на прізвисько Мідас став зіркою в Instagram. Про тварину з уродженою генетичною аномалією повідомило видання Ladbible.

Зазначається, що одна пара вух Мідаса розташована всередині іншої. Крім того, кошеня має білу пляму у вигляді серця на животі.

Передбачається, що Мідас - метис російської блакитної. Кіт жив у притулку, співробітники якого почали публікувати його знімки у мережі. Завдяки популярності в інтернеті він знайшов собі будинок у Туреччині.

Господиня Мідаса завела йому сторінку в Instagram, на яку вже підписалося понад 22 тисячі людей.

У новому будинку у тварини з'явилася компанія - кішка із собакою.