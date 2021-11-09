У Харкові п'яна мати впустила на вулиці дитину

10 ноября 2021, 15:00

У Харкові жінка з однорічною дитиною та з ознаками алкогольного сп'яніння переходила дорогу, зачепилася за бордюр та впустила на землю дитину. Відео події опублікував Телеграм-канал ТРУХА.

Повідомляється, що інцидент трапився на вулиці Академіка Павлова. Жінка переходила з дитиною дорогу попри потік автомобілів та відсутність пішохідного переходу.

Інспектори ювенальної поліції встановили особу жінки та забрали малолітню дочку у 36-річної жінки. Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.

Встановлено, що жінка перебуває на обліку у службі у справах дітей та раніше притягувалася до адмінвідповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Медпрацівники виявили на тілі дитини пошкодження, отримані, ймовірно, внаслідок падіння. Правоохоронці ухвалили рішення про вилучення дівчинки та передали до дитячого відділення харківської міської лікарні №4.