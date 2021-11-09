Українець, який підробив Дію, став радником заступника міністра - Мінцифри

10 ноября 2021, 15:30

Молодий чоловік, затриманий за підробку програми Дія, призначений радником на громадських засадах в одного із заступників голови Міністерства інформації, пише УП.

У міністерстві цифрової трансформації він займається проектом, який має залучити молодих людей до процесів цифровізації. Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

"Цей хлопець працює із соціальною рекламою і з нашим майбутнім проектом, який має залучити молодь до процесів цифровізації… Хакером його важко назвати, тому що він не базу зламав, а просто дизайн зробив… Мені здається, корінь проблеми у тому, що цей хлопець не знайшов можливості реалізуватися за своїми здібностями. І тому ми вирішили поєднати людину, яка є цільовою аудиторією, з проектами, які ми хочемо запустити", - розповів Федоров,

Він додав, що суд ще має визначити провину "хакера".