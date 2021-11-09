Перекрито канал надходження кокаїну до Києва

10 ноября 2021, 16:00

Правоохоронці перекрили канал постачання кокаїну до Києва та викрили чотирьох причетних. Про це повідомляє прокуратура столиці у середу, 10 листопада.

Під час обшуків у підозрюваних виявили та вилучили близько 150 г кокаїну, розфасованого та готового до збуту, а також 200 тисяч гривень, €30 тисяч та $9 тисяч.

Затриманим повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання їм заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що раніше на Тернопільщині у наркоторговців вилучили понад 100 кг наркотиків. Правоохоронці перекрили канал збуту марихуани та амфетаміну - трьох людей затримали на місці злочину.