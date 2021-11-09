В Україні виявили 17 випадків поліомієліту

10 ноября 2021, 17:00

В Україні зафіксовано 17 випадків поліомієліту. Вірусне інфекційне захворювання поширюється в країні через низьку вакцинацію, посилену пандемією. Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ярно Хабіхт, пише УП.

"Ми зафіксували 17 випадків у двох регіонах України", - сказав він.

Експерти ВООЗ, Глобальної ініціативи щодо ліквідації поліомієліту, Дитячого фонду ООН, Центрів з контролю та профілактики захворювань США та місцеві органи охорони здоров'я встановлюють шляхи поширення вірусу, який спричиняє хворобу.

"Ми намагаємося зрозуміти, як поширився вірус у громаді, щоб дати рекомендації національним органам влади для вжиття відповідних заходів", - додав фахівець.

Він додав, що вакцинний штам загрожує саме невакцинованим і поширюється він виключно через те, що в Україні низьке охоплення щеплень, і під час пандемії система рутинної вакцинації стає вразливою.

"Наразі стратегія з реагування на спалах розробляється, тому я закликаю щепити своїх дітей. Ми не хочемо бачити повернення вірусу. Україна не унікальна у цьому випадку. Ми бачимо такі випадки в Таджикистані, де зараз відбувається реагування на спалах, та деяких інших країнах", - розповів Хабіхт.