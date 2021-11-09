НАН: Україна пройшла пік захворюваності на COVID

10 ноября 2021, 10:30

В Україні пік п'ятої хвилі пандемії коронавірусу, найімовірніше, пройдено. Фіксується зниження приросту випадків зараження. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні Національної академії наук (НАН), оприлюдненому у вівторок, 9 листопада.

За даними вчених, протягом останніх двох тижнів було пройдено пік за кількістю нових захворювань на коронавірус. На це вказує динаміка числа позитивних ПЛР-тестів, що показує зниження на 15% за останні 10 днів.

Водночас, як повідомляється, пікова смертність та зайнятість лікарень ще не пройдені, зростання кількості летальних випадків очікується ще близько одного тижня.

"Летальність, що спостерігається, залишилася близькою до 3%, проте летальність за госпіталізаціями оновила максимуми, досягнувши 20%", - йдеться в прогнозі.

Нарешті, вчені підрахували, що рівень ефективності використаних в Україні COVID-вакцин проти госпіталізацій становить 87% за повної та 67% за часткової імунізації.