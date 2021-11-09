У ЄС побачили зниження корупції в Україні

10 ноября 2021, 11:00

Рівень корупції в Україні знизився за останні п'ять років, заявляє голова Генерального директорату із сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Катаріна Матернова. Як повідомляє Укрінформ, про це вона сказала на засіданні комітетів Європарламенту із закордонних справ та бюджетного контролю.

"Ми всі погоджуємося з тим, що Україна все ще має проблеми з корупційною поведінкою та олігархічними структурами, з нереформованими судами, з низкою державних підприємств та інших сфер, де існує корупція. Але в чому ми маємо дуже відмінний підхід від Суду аудиторів - це оцінка тенденцій. Україна зараз набагато менш корумпована країна, ніж п'ять років тому. Є дослідження та документи на підтвердження цього. Є цілі сектори економіки, які зараз вільні від корупції", - заявила Матернова.

Як приклад вона навела антикорупційні реформи Національного банку та введення в дію інструменту Прозорро в системі державних закупівель, які разом із реформами в газовому секторі та іншими позитивними змінами, за оцінками досліджень, мали позитивний економічний ефект у розмірі близько 6% ВВП України або близько 6 мільярдів євро щороку.

Матернова погодилася, що в Україні ще є багато проблем у сфері боротьби з корупцією.