За минулу добу на Луганщині зафіксовано 606 нових випадків COVID-19.

10 ноября 2021, 12:30

Географія виявлених захворювань:

Лисичанськ – 86, Рубіжне – 48, Сєвєродонецьк – 164, Біловодщина – дев’ять, Білокуракінщина – 13, Кремінщина – 25, Марківщина – 17, Міловщина – 16, Новоайдарщина – 17, Новопсковщина – 28, Попаснянщина – 36, Сватівщина – 58, Станиця Луганська – 38, Старобільщина – 33, Троїцьк – 18.

За весь час досліджень в області діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений у 52 675 випадках.

Одужали – 38 223 (за останню добу – 366), лікуються – 12 698 (841 – стаціонарно, 11 857 – амбулаторно).

Слід зазначити, що за час поширення цього вірусу в області захворіло 3 155 дітей віком до 17 років. З них одужали – 2 414.

Рівень захворюваності в області на 100 тисяч населення дорівнює 937 (при пороговому рівні – 75), рівень госпіталізації – 70,6 (при пороговому рівні – 60).

Унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 71-річна жінка та 64-, 75-, 83-річні чоловіки з Лисичанська; 44-, 53-, 63-, 68-, 83-, 88-, дві 80-річні жінки та 44-, 45-, 65-, 69-, 73-, 76-, 80-річні чоловіки із Сєвєродонецька; 48-річний чоловік з Білокуракінщини; 38-річний чоловік з Кремінщини; 59-, 78-річні жінки та 80-річний чоловік з Міловщини; 79-річна жінка з Новоайдарщини; 78-річний чоловік з Новопсковщини; 70-річна жінка та 67-, 87-річні чоловіки з Попаснянщини; 80-річна жінка та 52-, 63-, 73-, 81-річні чоловіки зі Сватівщини; 71-річний чоловік із Станиці Луганської; 70-річна жінка та 72-річний чоловік із Старобільщини.

Усього з початку пандемії на Луганщині від цієї хвороби померло 1 744 людини.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 10 листопада (09:00) в Україні за весь час пандемії підтверджено 3 130 772 випадки COVID-19, із них 74 206 летальних, 2 553 842 особи одужали. Загалом проведено 14 999 766 тестувань методом ПЛР. За добу зафіксовано 23 283 нових випадки; летальних – 816; здійснено 146 589 тестувань; одужало 16 277 осіб.