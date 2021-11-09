Журналісти оголосили бойкот Моурінью

10 ноября 2021, 13:00

Головний тренер Роми Жозе Моурінью переживає важкий період у своїй кар'єрі. Після ейфорії від його повернення до Італії на фанатів "особливого" чекав холодний душ від результатів римського клубу.

За останні сім матчів "жовто-червоні" зазнали одразу чотирьох поразок у всіх турнірах, перемігши при цьому лише раз.

І, схоже, португальський наставник почав шукати винних у своїх невдачах на боці. Під час традиційної передматчевої прес-конференції він не стримався та гнівно відреагував на запитання журналіста Марка Юрича з радіостанції Retesport, назвавши репортера дурнем.

"Ви присутні практично на кожній прес-конференції, але або ви дуже розумні і хочете, щоб люди думали, що ви такими не є, або ви зовсім нерозумні. Я хочу думати, що ти розумний, але тобі подобається робити те, що ти робиш", - сказав Моурінью.

У відповідь на свою нестримність Моурінью отримав бойкот від римської радіостанції, повідомляє The Athletic.

"Retesport висловлює солідарність з Марко Юричем у зв'язку з неприємною та недоречною відповіддю, отриманою від пана Жозе Моурінью у прес-центрі та вирішує призупинити свою участь у прес-конференціях, щоб уникнути подальшої експлуатації питань, заданих у ввічливій та допустимій манері.

Бажаємо тренеру "джаллороссі" старанніше і наполегливіше працювати над підвищенням добробуту команди та зосередити свою увагу на можливих технічних рішеннях, уникаючи яскравих випадів, які зараз ми вважаємо зовсім недоречними. Завжди Forza Roma", - повідомила в офіційній заяві Retesport.