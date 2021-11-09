На Донбасі загинула 24-річна військова

10 ноября 2021, 13:30

На Донбасі від кульового поранення загинула молодший сержант 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова. Про це повідомив волонтер Сергій Цигип у середу, 10 листопада.

Тетяні Алхімовій було 24 роки. Вона закінчила середню школу у Козачих Таборах у 2015 році. У 2019 році здобула вищу освіту в Херсонському державному університеті.

Дівчина розпочала військову службу на Херсонщині. У ЗСУ вона була з 16 серпня 2019 року у 57-й окремій мотопіхотній бригаді. Алхімова служила радіотелефоністкою, згодом переведена на посаду зовнішнього пілота (оператора).

Останнє місце служби - командир відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 57-ї ОМПБр ім. Костя Гордієнка.

Прощання з Тетяною Алхімовою відбудеться за місцем проживання її рідних - у Козачих Таборах 10 листопада. О 13:00 її поховають на цвинтарі у Новій Каховці, на Алеї Слави.