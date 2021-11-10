Сепаратисти спростили пропуск на Станиці Луганській

11 ноября 2021, 16:00

Сепаратисти спростили пропуск через КПВВ Станиця Луганська, проте залишили чинним обмеження перетинати його не частіше, ніж раз на місяць. Про це заявила представниця України у соціально-економічній підгрупі ТКГ Вікторія Страхова у четвер, 11 листопада.

"Як анонсували вчора - спрощено правила перетину з ОРЛО. Сьогодні до 12:00 з тимчасово окупованих територій України перетнула лінію 731 особа, у той бік - 243. Всього 974", - написала Страхова.

При цьому напередодні за весь день КПВВ перетнули всього 264 особи.

Страхова наголосила, що раніше введені обмеження скасовано, проте перетинати в такому режимі можна буде лише раз на місяць.