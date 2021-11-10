В Україні медиків і комунальників зобов'яжуть вакцинуватися

МОЗ знову розширить список професій для обов'язкової COVID-вакцинації – туди включать медиків, працівників органів місцевого самоврядування та комунальників. Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко в четвер, 11 листопада.
"Сьогодні Міністерство охорони здоров'я направляє на громадське обговорення та погодження з іншими міністерства наказ про розширення переліку професій, вакцинація для яких є обов'язковою", - сказав Ляшко.
У перелік увійдуть:
- працівники закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності;
- працівники органів місцевого самоврядування;
- працівники підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальних громад.
"Держава забезпечила всім необхідним. Вакцини є. Вакцини є на вибір. Пункти щеплення - поряд", - наголосив Ляшко.