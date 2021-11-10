Підстав для обрання запобіжного заходу Леросу немає - ОГП

11 ноября 2021, 17:00

В Офісі генпрокурора заявили про відсутність підстав для обрання депутату Верховної Ради Гео Леросу запобіжного заходу. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна у четвер, 11 листопада.

"Наразі відсутні підстави для звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу народному депутату України", - заявили в Офісі генпрокурора.

При цьому у разі невиконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків надалі може бути вирішено питання щодо необхідності застосування до нього запобіжного заходу, додали у генпрокурора.

"З урахуванням вимог ст. 299 КПК України, це може бути особисте зобов'язання або особиста порука, оскільки під час досудового розслідування кримінальних провин не допускається застосування інших запобіжних заходів", - пояснили в Офісі генпрокурора.

Раніше Лерос у Facebook заявив, що правоохоронці вручили йому підозру за демонстрацію непристойного жесту у стінах парламенту.

"Слідчі ДБР у рамках розслідування кримінального провадження встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави. При цьому він не реагував на зауваження головуючого на засіданні, продовжував подібні дії навіть після вимкнення мікрофону за рішенням головуючого. Усвідомлюючи, що промова не фіксуватиметься засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи зневагу загальноприйнятим нормам моралі та соціального оточення", - заявили в ДБР.

Як уточнили у ДБР, у цих діях депутата "чітко простежується мета обранця - створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи".

"Парламентарій при цьому зловживав своїми повноваженнями народного депутата України на виступ під час обговорення кандидатури урядовця. Він підозрюється у грубому порушенні громадського порядку за мотивами явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 КК України)", - підсумували в Бюро.