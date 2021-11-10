lux.fm>
Главная
О нас
Рекламодателям
Контакты
Присоединяйтесь к нам:
Расширенный поиск
Все новости
Региональные
Политика
Общество
Власть
Экономика
Происшествия
Криминал
Культура
Спорт
Видео новости
Фоторепортажи
Аналитика
Новости
Аналитика
Фото
Видео
Конференции
Вечерний Луганск
Телеканал ИРТА
Люкс
FM
Региональные
Политика
Общество
Власть
Экономика
Происшествия
Криминал
Культура
Спорт
Архив
Выбор по дате
Погода
Погода в
Северодонецке
влажность:
давление:
ветер:
Погода на
sinoptik.ua
Четверг, 11 ноября 2021
16:30
В Україні медиків і комунальників зобов'яжуть вакцинуватися
16:00
Сепаратисти спростили пропуск на Станиці Луганській
14:30
Підтримка окупації: СБУ пояснила внесення Галкіна до "чорного" списку
14:00
Франція відновлює будівництво атомних реакторів
13:30
За минулу добу на Луганщині зафіксовано 394 нових випадки COVID-19. Від ускладнень померло ще 17 хворих
13:00
ВООЗ попереджає про спалах кору
12:30
У Німеччині новий сплеск COVID-19
12:00
Франція переживає нову хвилю COVID-19
11:30
Доба в ООС: п'ять обстрілів, втрат немає
11:00
У світі кількість COVID-випадків перевищила 252 мільйони
10:30
Санкції депутатської етики застосували до народної обраниці
09:30
Антиковідні рейди продовжуться: нацполіція та ДПСС на сторожі епідбезпеки
Среда, 10 ноября 2021
17:00
В Україні виявили 17 випадків поліомієліту
16:00
Перекрито канал надходження кокаїну до Києва
15:30
Українець, який підробив Дію, став радником заступника міністра - Мінцифри
15:00
У Харкові п'яна мати впустила на вулиці дитину
14:30
Кошеня з чотирма вухами знайшло будинок у Туреччині
14:00
У Польщі вбили українця
13:30
На Донбасі загинула 24-річна військова
13:00
Журналісти оголосили бойкот Моурінью
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Политика
11 ноября 2021, 10:30
Санкції депутатської етики застосували до народної обраниці
Подробиці в сюжеті.
Санкції депутатської етики застосували до народної обраниці
Поделиться:
Версия для печати
Сообщить об ошибке
Твитнуть
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Главная
О нас
Рекламодателям
Контакты
Новости
Аналитика
Фото
Видео
Конференции
Региональные
Политика
Общество
Власть
Экономика
Происшествия
Криминал
Культура
Спорт
© OOO НТРК «ИРТА» 2005 - 2021
Счетчики:
Наши партнеры: