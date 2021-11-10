Доба в ООС: п'ять обстрілів, втрат немає

11 ноября 2021, 11:30

На Донбасі минулої доби, 10 листопада, з боку ворожих військ зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє прес-служба ООС.

У районі населеного пункту Причепилівка ворог вів обстріл із мінометів калібру 82 мм. Поблизу Катеринівки відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів.

У бік Широкиного було здійснено обстріл із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Біля Золотого-4 противник обстріляв позиції українських військових зі стрілецької зброї.

Неподалік Новотошківського ворожі війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок обстрілу немає.

Станом на 7 годину ранку, 11 листопада, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.