У Німеччині новий сплеск COVID-19

11 ноября 2021, 12:30

У Німеччині у вівторок, 9 листопада, зафіксували 39 676 нових випадків захворювання на коронавірус. Цей показник перевершив попередній добовий максимум (37 120 випадків), зареєстрований напередодні в п'ятницю. Про це у середу, 10 листопада, із посиланням на дані Інституту Роберта Коха повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що рівень інфікування у країні за тиждень зріс до 232,1 нового випадку на 100 тисяч осіб.

В останні дні кілька лікарень заявили, що вони знову працюють на межі своїх можливостей і мають у відділеннях інтенсивної терапії таку кількість пацієнтів із COVID-19, що не можуть приймати нових хворих.

За даними уряду, більшість останніх пацієнтів не вакциновано.

Відомо, що принаймні 67% населення Німеччини із 83 мільйонів осіб повністю вакциновано від коронавірусу. Проте темпи вакцинації у державі почали сповільнюватись.

Тим часом канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що діяти необхідно швидко. "У Німеччині я, на жаль, повинна сказати, що рівень вакцинації недостатньо високий, щоб запобігти швидкому поширенню вірусу", - сказала політик.