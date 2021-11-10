ВООЗ попереджає про спалах кору

11 ноября 2021, 13:00

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що вже найближчим часом у світі можуть з'явитися осередки кору. Серед головних причин можливого спалаху – зниження темпів вакцинації згідно з календарем щеплень. Про це у середу, 10 листопада, йдеться у доповіді ВООЗ та Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

"Хоча у 2020 році кількість зареєстрованих випадків кору знизилася, дані свідчать про те, що ми, ймовірно, спостерігаємо затишшя перед бурею, оскільки ризик спалахів продовжує зростати в всьому світі", - наголошується в документі.

Як повідомили в організації, 2020-го через пандемію COVID-19 понад 22 млн немовлят пропустили першу дозу вакцини проти кору, що на 3 млн більше у порівнянні з 2019 роком. Таке становище із щепленням від кору створює небезпечні умови для виникнення нових спалахів інфекції.

За оцінками ВООЗ та CDC, 2020-го погіршився епіднагляд за кором. Кількість відправлених до лабораторії зразків стала найнижчою за останні кілька років.

Водночас минулого року зафіксовано великі спалахи кору в 26 країнах.

Згідно з доповіддю, у 2020 році лише 70% дітей отримали дві дози вакцини від кору, тоді як для захисту від поширення інфекції частка щеплених від інфекції має становити 95%.

"Вкрай важливо, щоб країни якнайшвидше провели вакцинацію проти COVID-19. Рутинна імунізація має бути зміцнена, інакше ми ризикуємо змінити одну смертельну хворобу на іншу", - заявила директор департаменту ВООЗ з імунізації, вакцин та біологічних препаратів Кейт О' Брайєн.

Кір – гостре інфекційне вірусне захворювання, що передається повітряно-краплинним шляхом, що характеризується високою температурою, запаленням слизових оболонок порожнини рота та верхніх дихальних шляхів, кон'юнктивітом, характерним плямисто-папульозним висипом шкірних покривів та загальною інтоксикацією.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, лише у 2018 році у світі від кору загинули майже 140 тисяч осіб, більшість із них – діти віком до п'яти років. Кір залишається однією з помітних причин дитячої смертності в країнах, що розвиваються.