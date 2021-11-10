За минулу добу на Луганщині зафіксовано 394 нових випадки COVID-19. Від ускладнень померло ще 17 хворих

11 ноября 2021, 13:30

Географія виявлених захворювань:

Лисичанськ – 72, Рубіжне – 70, Сєвєродонецьк – 92, Біловодщина – чотири, Білокуракінщина – два, Кремінщина – 34, Марківщина – вісім, Міловщина – 12, Новоайдарщина – шість, Новопсковщина – дев’ять, Попаснянщина – 24, Сватівщина – 24, Станиця Луганська – чотири, Старобільщина – 24, Троїцьк – дев’ять.

За весь час досліджень в області діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений у 53 069 випадках.

Одужали – 39 039 (за останню добу – 806), лікуються – 12 269 (827 – стаціонарно, 11 442 – амбулаторно).

Слід зазначити, що за час поширення цього вірусу в області захворіло 3 178 дітей віком до 17 років. З них одужали – 2 457.

Рівень захворюваності в області на 100 тисяч населення дорівнює 898 (при пороговому рівні – 75), рівень госпіталізації – 68,3 (при пороговому рівні – 60).

Унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 63-, 67-річні жінки та 73-річний чоловік з Лисичанська; 69-річна жінка з Рубіжного; 74-, 86-річні чоловіки із Сєвєродонецька; 75-річна жінка з Білокуракінщини; 64-річна жінка та 80-річний чоловік з Кремінщини; 81-річна жінка з Марківщини; 83-річний чоловік з Міловщини; 57-, 96-річні жінки з Попаснянщини; 70-, 72-річні жінки із Сватівщини; 82-річний чоловік із Старобільщини; 84-річна жінка з Троїцька.

Усього з початку пандемії на Луганщині від цієї хвороби померла 1 761 людина.