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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Власть
11 ноября 2021, 14:00

Франція відновлює будівництво атомних реакторів

Франція відновлює програму будівництва атомних реакторів, щоб знизити залежність від імпортних енергоносіїв та не допустити різкого зростання цін на електроенергію. Про це заявив президент Еммануель Макрон, повідомляє Reuters у середу, 10 листопада.

"Ми збираємося вперше за кілька десятиліть відновити будівництво ядерних реакторів у нашій країні та продовжити розробку відновлюваних джерел енергії", - сказав Макрон.

Тепер очікується, що французький уряд оголосить про будівництво до шести нових реакторів у найближчі тижні. При цьому уряд не відновлюватиме жодних проектів будівництва атомних реакторів, поки не запуститься в роботу АЕС у Фламанвіллі, на північному заході Франції, яку будують уже понад десять років.

Зазначимо, що Франція запустила в роботу останній атомний реактор на АЕС Сево 1999 року. У країні працює 56 атомних реакторів.

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