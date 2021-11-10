Франція відновлює будівництво атомних реакторів

11 ноября 2021, 14:00

Франція відновлює програму будівництва атомних реакторів, щоб знизити залежність від імпортних енергоносіїв та не допустити різкого зростання цін на електроенергію. Про це заявив президент Еммануель Макрон, повідомляє Reuters у середу, 10 листопада.

"Ми збираємося вперше за кілька десятиліть відновити будівництво ядерних реакторів у нашій країні та продовжити розробку відновлюваних джерел енергії", - сказав Макрон.

Тепер очікується, що французький уряд оголосить про будівництво до шести нових реакторів у найближчі тижні. При цьому уряд не відновлюватиме жодних проектів будівництва атомних реакторів, поки не запуститься в роботу АЕС у Фламанвіллі, на північному заході Франції, яку будують уже понад десять років.

Зазначимо, що Франція запустила в роботу останній атомний реактор на АЕС Сево 1999 року. У країні працює 56 атомних реакторів.