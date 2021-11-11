12 ноября 2021, 15:00 На Донбасі під час підриву загинуло двоє військових У зоні проведення ООС у п'ятницю, 12 листопада, двоє військових ЗСУ підірвалися на вибухівці та загинули, повідомляє штаб ООС. "Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців отримали поранення, несумісні з життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів", - йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що сьогодні супротивник двічі порушив режим припинення вогню. Зокрема, біля Зайцевого стріляли з гранатометів різних систем, а в напрямку Попасної використовували гранатомети та великокаліберні кулемети. Зазначається, що військові придушили ворожі обстріли вогнем у відповідь. Твитнуть Загрузка... Загрузка...