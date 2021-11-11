Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
12 ноября 2021, 15:00

На Донбасі під час підриву загинуло двоє військових

У зоні проведення ООС у п'ятницю, 12 листопада, двоє військових ЗСУ підірвалися на вибухівці та загинули, повідомляє штаб ООС.

"Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців отримали поранення, несумісні з життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що сьогодні супротивник двічі порушив режим припинення вогню. Зокрема, біля Зайцевого стріляли з гранатометів різних систем, а в напрямку Попасної використовували гранатомети та великокаліберні кулемети.

Зазначається, що військові придушили ворожі обстріли вогнем у відповідь.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: