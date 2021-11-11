На Донбасі під час підриву загинуло двоє військових

У зоні проведення ООС у п'ятницю, 12 листопада, двоє військових ЗСУ підірвалися на вибухівці та загинули, повідомляє штаб ООС.
"Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців отримали поранення, несумісні з життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що сьогодні супротивник двічі порушив режим припинення вогню. Зокрема, біля Зайцевого стріляли з гранатометів різних систем, а в напрямку Попасної використовували гранатомети та великокаліберні кулемети.
Зазначається, що військові придушили ворожі обстріли вогнем у відповідь.