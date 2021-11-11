Екс-міністра підозрюють у контрабанді вугілля

12 ноября 2021, 16:00

Колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України повідомлено про підозру за фактом сприяння терористам, а саме в організації незаконного постачання вугілля з "ЛНР" і "ДНР". Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, після призначення підозрюваного в грудні 2014 року на посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України він був залучений вищим політичним керівництвом держави до укладення угод на поставку вугілля з територій, підконтрольних терористичним організаціям. Міністр достовірно знав про існування дефіциту вугілля для забезпечення діяльності державних енергогенеруючих підприємств України, зумовленого зривом поставок вугілля з ПАР і блокуванням поставок вугілля з Російської Федерації, також усвідомлював їх причини – примус України до придбання вугілля в представників "Л/ДНР" і розумів, що це сприяє економічному розвитку і діяльності терористичних організацій "Л/ДНР", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що до схеми постачання вугілля енергогенеруючим підприємствам України включили два підприємства на окупованій території – шахту імені К.І. Кисельова і Луганськвугілля, які були під повним контролем незаконних збройних формувань.

"Для створення видимості законної підприємницької діяльності, за наказами колишнього міністра, до реєстраційних даних цих підприємств було внесено зміни про юридичні адреси в Києві, а їх керівниками призначено представників "ЛНР" і "ДНР", - додали в Генпрокурора.

Також наголошено, що Центренерго "за вказівкою екс-міністра" уклало договори на постачання вугілля з контрольованими сепаратистами підприємствами. Через це в ОРДЛО було отримано більше 200 млн гривень.

Слідчі дії тривають.

Відзначимо, що міністром енергетики та вугільної промисловості України із грудня 2014 року до квітня 2016 року був Володимир Демчишин.