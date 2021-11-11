Село на Луганщині потрапило під артобстріл – СЦКК

12 ноября 2021, 16:30

Підрозділи сепаратистів "ЛНР" обстріляли житлові будинки села Новозванівка Луганської області. Про це у п'ятницю, 12 листопада, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил із посиланням на українську сторону СЦКК.

Вказано, що напередодні ворог накрив Новозванівку вогнем із артилерії, забороненої Мінськими домовленостями.

"У бік цього населеного пункту окупанти випустили 26 снарядів калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу було зруйновано житлові будинки та господарські будівлі за адресами вул. Суворова, 3, та вул. Суворова, 7", – йдеться у повідомленні.

Загиблих та поранених серед цивільного населення не зареєстровано. Завдяки оперативно вжитим заходам місцевих жителів було своєчасно евакуйовано.

Військові наголосили, що цим обстрілом незаконні збройні формування не лише вкотре порушили взяті на себе зобов'язання щодо дотримання режиму припинення вогню, а й продемонстрували свою неповагу до життя та здоров'я ні в чому не винних громадян.

Наразі вирішується питання щодо відновлення зруйнованих будинків.