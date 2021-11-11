Україна підписала з Туреччиною два контракти про безпілотники

12 ноября 2021, 17:00

Україна підписала з Туреччиною два контракти про співробітництво у сфері виробництва безпілотників на міжнародній оборонній та аерокосмічній виставці SAHA EXPO 2021. Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в п'ятницю, 12 листопада.

"Вчора події на треку військово-технічного співробітництва розгорталися також у Стамбулі, а не лише у Вашингтоні, - там відбулася оборонна виставка SAHA EXPO 2021, де було підписано два важливі контракти. Турецька компанія Baykar Makina і провідне українське державне підприємство Івченко прогрес підписали угоду про постачання турбореактивних двигунів для проекту створення перспективного безпілотного винищувача MIUS. Українська компанія Мотор Січ там же підписала контракт із тією ж турецькою компанією на постачання партії двигунів для безпілотного літального апарата Akıncı", - сказав Кулеба.

За його словами, один з апаратів – Akıncı – є флагманом турецького повітряного флоту безпілотників, а другий – MIUS – зараз готується до виробництва, але за своїми характеристиками стане унікальним і потужним безпілотним винищувачем.

"Обидва є надсучасною та ефективною зброєю, і ми пишаємося тим, що в них використовуються унікальні українські технології", - додав Кулеба.

"Ми тут говоримо не лише про розвиток українського експорту, тому що, по суті, ми експортуємо високотехнологічні продукти в Туреччину, а й про поглиблення співпраці між нашими оборонними секторами. Ця співпраця посилює і Туреччину, і Україну, і Чорноморський регіон загалом", - наголосив міністр.

Голова МЗС запевнив, що Україна і Туреччина і надалі втілюватимуть взаємовигідні проекти, які відповідають пріоритетам двосторонньої взаємодії.

"Зокрема, ми обговорюватимемо цю взаємодію на засіданні українсько-турецької Квадриги, де зустрінуться міністри закордонних справ і оборони обох країн", - резюмував міністр.