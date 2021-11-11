12 ноября 2021, 17:30 Три нові нардепи пройшли реєстрацію в ЦВК Центральна виборча комісія зареєструвала трьох нових народних депутатів – Сергія Козиря, Віталія Войцехівського та Сергія Кострійчука. Про це повідомляється на сайті ЦВК у п'ятницю, 12 листопада. Зазначається, що до Центрвиборчкому надійшли заяви та документи для реєстрації їх народними депутатами. "Комісія розглянула їх і, згідно із законодавством, зареєструвала Сергія Козиря та Віталія Войцехівського народними депутатами України, обраними на проміжних виборах народних депутатів України 31 жовтня 2021 року на округах №184 та №197. А також – Сергія Кострійчука, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", – йдеться у повідомленні. Твитнуть Загрузка... Загрузка...