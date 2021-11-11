12 ноября 2021, 18:00

Співробітники Служби безпеки України викрили корупційну схему серед посадових осіб дозвільної системи головного управління Національної поліції у Кіровоградській області. Вони незаконно "торгували" дозволами на зброю, повідомляється на сайті спецслужби у п'ятницю, 12 листопада.

Наголошується, що до складу злочинної групи входили двоє посадових осіб поліції та колишній працівник МВС. Зловмисники "торгували" дозвільними документами на травматичну зброю для нібито охорони громадського порядку в селищних радах регіону. Посвідчення коштувало 500 доларів.

"За даними слідства, вони налагодили корупційний механізм оформлення документів на право придбання та носіння зброї нелетальної дії. До протиправної діяльності залучили колишнього працівника МВС. Він підшукував клієнтів та був посередником для передачі грошей", – йдеться у повідомленні.

Один із організаторів схеми був затриманий під час отримання чергового хабара. Послугами зловмисників скористалися або планували скористатися 200 осіб.

"Продовжуються невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми", – додали до СБУ.

Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру за статтею про зловживання впливом (ст.369-2 КК України) та обрання запобіжних заходів.