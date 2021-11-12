Українські ТЕЦ переводять на газ для економії вугілля

13 ноября 2021, 09:30

Міненерго в рамках скорочення використання вугілля переводить деякі енергоблоки українських теплоелектроцентралів на газ, повідомляє прес-служба відомства в п'ятницю, 12 листопада.

Отже, на газ переходять Київські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, Харківська ТЕЦ-5 загальною потужністю 600 МВт. Це дозволить заощадити близько 150 тисяч тонн вугілля на місяць.

Ще 350 тисяч тонн вугілля планують заощадити за допомогою запуску раніше за термін першого енергоблока Південно-Української АЕС.

"Такими діями ми даємо можливість генеруючим компаніям поповнити запаси вугілля на складах", - відзначив перший заступник міністра Юрій Власенко.

На цей момент в енергосистемі працюють 12 атомних енергоблоків загальною потужністю близько 11 тисяч МВт.

За даними Міненерго, в січні–жовтні 2021 року в Україні було видобуто 24,126 млн тонн вугілля - це на 6% перевищує плановий показник. З них 4,754 млн тонн вугілля видобули держпідприємства - це на 964,3 тис. тонн менше за план.