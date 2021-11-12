Влада чекає на спад хвилі COVID наступного тижня

13 ноября 2021, 12:00

З наступного тижня в Україні почне спадати захворюваність на коронавірус, заявляє Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Такий прогноз він дав під час візиту в Закарпаття в п'ятницю, 12 листопада, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На жаль, в Україні більшість областей знаходяться в червоній зоні, але цього тижня відбулася стабілізація і по більшості областей можна стверджувати, що плато настало. Думаємо, що вже цього і наступного тижня буде спад", - сказав він.

Втім, він попередив, що спад захворюваності не означає, що можна зменшувати темпи вакцинації.