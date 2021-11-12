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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
13 ноября 2021, 12:00

Влада чекає на спад хвилі COVID наступного тижня

З наступного тижня в Україні почне спадати захворюваність на коронавірус, заявляє Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Такий прогноз він дав під час візиту в Закарпаття в п'ятницю, 12 листопада, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На жаль, в Україні більшість областей знаходяться в червоній зоні, але цього тижня відбулася стабілізація і по більшості областей можна стверджувати, що плато настало. Думаємо, що вже цього і наступного тижня буде спад", - сказав він.

Втім, він попередив, що спад захворюваності не означає, що можна зменшувати темпи вакцинації.

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