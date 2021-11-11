Шмигаль закликав школи повернутися до очного навчання

12 ноября 2021, 10:00

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що оскільки невакцинованих педагогів усунено з роботи, учням слід повернутися за парти. Про це йшлося в ефірі ток-шоу Право на владу у четвер, 11 листопада.

"Уряд наполягає на тому, що освіта у всіх навчальних закладах має бути очною. З понеділка невакциновані вчителі та викладачі усунуті, тому це дозволяє вважати, що 100% колективів мають вакцинацію", - сказав прем'єр.

При цьому він наголосив, що таке рішення продиктоване також рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Таким чином, резюмував Шмигаль, уряд спільно з головами місцевого самоврядування докладуть усіх зусиль, щоб учні та студенти повернулися до класів.