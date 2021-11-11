Скандал в Укрексімбанку: нападників на журналістів поновили на посаді

12 ноября 2021, 10:30

Співробітників Укрексімбанку, які напали на журналістів програми Схеми, поновили на посаді. Відповідний наказ підписали 9 листопада. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Так знову на своїх посадах опинилися директор департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігор Тельбізов і начальник управління внутрішньої безпеки банку Олег Осіпов.

"Цю інформацію повідомили кілька незалежних джерел в АТ Укрексімбанк. Факт поновлення двох співробітників також офіційно підтвердили Радіо Свобода у фінустанові... Наказ про поновлення Тельбізова й Осіпова датовано 9 листопада. У ньому йдеться про завершення внутрішнього розслідування в банку", - відзначає видання.

За зверненням журналістів, проти Тельбізова й Осіпова відкрили кримінальне провадження за ст.171 (Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів та технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, здійснене посадовою особою з використанням свого службового становища) і ст.126 (Умисне вчинення насильницьких дій, які спричинили фізичний біль та не спричинили тілесних ушкоджень) КК України.

Справу вже направлено в суд, підготовче засідання призначено на 29 листопада.