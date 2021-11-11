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Пятница, 12 ноября 2021
13:00
Кремль про "вторгнення" в Україну: Порожнє нагнітання
12:00
За добу вакциновано майже 280 тисяч українців
11:30
Що думають люди про штрафи за підробку COVID сертифікатів?
11:00
Перейменувати не можна залишити. Що думають сєвєродончани про ідею чиновників змінити назву міста?
10:30
Скандал в Укрексімбанку: нападників на журналістів поновили на посаді
10:00
Шмигаль закликав школи повернутися до очного навчання
09:00
В Україні за добу 750 смертей від COVID
Четверг, 11 ноября 2021
17:30
Підстав для обрання запобіжного заходу Леросу немає
17:00
Підстав для обрання запобіжного заходу Леросу немає - ОГП
16:30
В Україні медиків і комунальників зобов'яжуть вакцинуватися
16:00
Сепаратисти спростили пропуск на Станиці Луганській
14:30
Підтримка окупації: СБУ пояснила внесення Галкіна до "чорного" списку
14:00
Франція відновлює будівництво атомних реакторів
13:30
За минулу добу на Луганщині зафіксовано 394 нових випадки COVID-19. Від ускладнень померло ще 17 хворих
13:00
ВООЗ попереджає про спалах кору
12:30
У Німеччині новий сплеск COVID-19
12:00
Франція переживає нову хвилю COVID-19
11:30
Доба в ООС: п'ять обстрілів, втрат немає
11:00
У світі кількість COVID-випадків перевищила 252 мільйони
10:30
Санкції депутатської етики застосували до народної обраниці
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
12 ноября 2021, 11:00
Перейменувати не можна залишити. Що думають сєвєродончани про ідею чиновників змінити назву міста?
Подробиці в сюжеті.
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